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Osmaniye'de 3 milyon TL yatırımla Muz Serası! - Son Dakika

Osmaniye'de 3 milyon TL yatırımla Muz Serası!

23.06.2021 11:09
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Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'de ilk kez bir organize sanayi bölgesinde tarıma yönelik girişimde bulunarak 3 milyon TL yatırımla Muz Serası Projesi'ni hayata geçiriyor.

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Osmaniye Valisi ve Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz, "İlk hasatta 150 tona yakın ürün alacağız ve sezonda 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edeceğiz. Bu yatırımla OSB'mizin sabit giderlerinin yüzde 30'unu karşılayacağız" diye konuştu.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi yenilikçi uygulamaları ve iş modelleriyle Türkiye'nin dört bir yanındaki organize sanayi bölgelerine örnek olmaya devam ediyor. Daha önce 7.5 MW'lık GES (Güneş Enerji Santrali) yatırımıyla dikkat çeken Osmaniye OSB, şimdi de hayata geçireceği Muz Serası Projesi ile Türkiye'de ilk defa bir organize sanayi bölgesinin içinde tarım yatırımı gerçekleştirecek.

Türkiye'nin ilk karma OSB'si

Birçok Türk sanayi şirketinin yanı sıra Tosyalı Toyo, Tosyalı Harsco, ArcelorMittal RZK, Crown Bevcan gibi uluslararası sanayi şirketlerinin de içinde yer aldığı Osmaniye OSB, sanayi odaklı yapısına rağmen hayata geçireceği Muz Serası Projesi ile yenilikçilikte sınır tanımadığını gösteriyor. Türkiye'de tarım organize sanayi bölgeleri bu konuda çalışmalar yapıyor olsa da Osmaniye OSB, başlattığı 'Muz Serası Projesi' ile Türkiye'nin ilk karma OSB'si olma yolunda ilerliyor. İlk etapta 20 dönümlük bir arazide kurulacak sera ile birlikte önümüzdeki dönemde 40 dönümlük bir tarım arazisi daha kullanıma hazır hale getirilecek. Proje kapsamında 1 dönümlük alanda, sanayi çalışanları için domates, biber ve salatalık ekimi de yapılacak. Yer fıstığı, turp ve zeytin gibi önemli tarım ürünleriyle öne çıkan Osmaniye'de bu projeyle birlikte muz ekiminin de hızlanacağı öngörülüyor. 3 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen 'Muz Serası Projesi' kapsamında dikimler Ağustos ayında yapılacak ve Haziran 2022'den itibaren hasat yapılmaya başlanacak.

Muz Serası OSB'nin sabit giderlerinin %30'unu karşılayacak

Proje fikrinin gelişmesinde ülkemizin ithal muz sebebiyle ülke kaynaklarının dışarıya gitmesinin oldukça etkili olduğunu ifade eden Osmaniye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz, "Biliyorsunuz çok ciddi oranda muz ithal ediyoruz. Oysa ülkemizde verimli bir şekilde muz üretimi yapan birçok üretici var. Biz de bu düşünceden yola çıkarak bu OSB'miz içerisinde böyle bir proje geliştirmeye kadar verdik. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğiyle yapılan toprak analizi sonrasında arazimizin muz ekimine uygun olduğu tespit edildi ve ardından hemen projemizi uygulamaya koyduk. Gelecek yıl hasat gerçekleştiğinde müşterimiz bile hazır. Yıllık 150 tona yakın ürün alacağız ve sezonda 1 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edeceğiz. Proje toplam yatırımının geri dönüş süresi ise 3 yıl. Bu yatırımla OSB'mizin sabit giderlerinin yüzde 30'unu karşılayacağız. Sanayicilerimizin birçok masrafı var. Bu projeyle hem onlara destek olacağız hem de tarımda dışarıya giden kaynaklarımızın ülke içinde kalmasına katkı sağlayacağız. Daha şimdiden bölgemizden ve ülkemizin farklı yerlerinden birçok organize sanayi bölgesi projemizi merak edip, bizden bilgi alıyor. Böyle güzel bir konuda diğer sanayicilere de ilham vermiş olduğumuz için büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Güneş enerjisi projesi kendi kredisini ödüyor

Türkiye'nin önde gelen organize sanayi bölgelerinden biri olan Osmaniye OSB, bünyesinde ISO 500'e giren 8 şirketin de bulunduğu 130 tesisi ve 11 bini çalışanıyla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk 20 içinde bulunan, 700 hektar alana kurulu olan OSB, bir AB projesi olan İş Geliştirme Merkezi, Teknoloji Geliştirme Merkezi, liman bağlantı yolu ve uygulamaya geçirilmesi planlanan demiryolu projesiyle tam bir bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. OSB'in 9,2 milyon TL yatırımla gerçekleştirdiği başarılı projelerden biri olan GES (Güneş Enerji Santrali), kuruluşundan 1 yıl sonra hem bu proje için alınan krediyi geri ödeyebilir hale gelmiş durumda, hem de ürettiği enerji ile OSB'ye kaynak yaratabiliyor.

Osmaniye'de 3 milyon TL yatırımla Muz Serası!

Organize Sanayi Bölgesi, Türk Lirası, Osmaniye, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de 3 milyon TL yatırımla Muz Serası! - Son Dakika Ekonomi


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