Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede - Son Dakika

Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

30.12.2020 15:20
Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede, System.String[]

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 1670 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 1670 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Kadirli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Adana'dan Osmaniye'ye uyuşturucu taşındığını tespit ettiği aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1670 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken S.K., G.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.Öte yandan polisin ilçede sürdürdüğü diğer çalışmalar kapsamında yapılan ev aramalarında; 187 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.


Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede - Son Dakika


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