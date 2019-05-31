Osmaniye'de 320 yetime bayramlık

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği tarafından 320 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği tarafından 320 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Dernek Başkanı Hakan Belibükük, kent merkezindeki bir işyerinde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde 320 yetim çocuğa elbise dağıtımı yapıldığını söyledi.

Yetimlerin yüzlerindeki gülümsemenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Belibükük, "Osmaniyeli hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süredir yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu insanların hayır dualarını almak, Allah'ın rızasını kazanmak adına yaptığımız hayır çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Bu anlamda, hayırseverlerin desteği ile bayram öncesinde 320 yetime bayramlık elbise dağıtımı yaptık. ." şeklinde konuştu.



Belibükük, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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