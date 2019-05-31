Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 320 yetime bayramlık
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de 320 yetime bayramlık

29 dakika önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği tarafından 320 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.

Osmaniye'de 320 yetime bayramlık, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Osmaniye Hayırda Öncüler İnsani Yardım Derneği tarafından 320 yetim çocuğa bayramlık elbise hediye edildi.
Dernek Başkanı Hakan Belibükük, kent merkezindeki bir işyerinde düzenlenen etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı öncesinde 320 yetim çocuğa elbise dağıtımı yapıldığını söyledi.
Yetimlerin yüzlerindeki gülümsemenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Belibükük, "Osmaniyeli hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Uzun süredir yetimlere, öksüzlere ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu insanların hayır dualarını almak, Allah'ın rızasını kazanmak adına yaptığımız hayır çalışmalarımızı yıl boyunca sürdürüyoruz. Bu anlamda, hayırseverlerin desteği ile bayram öncesinde 320 yetime bayramlık elbise dağıtımı yaptık. ." şeklinde konuştu.

Belibükük, yardım faaliyetlerinin devam edeceğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:01 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu anjiyo oldu Son Dakika! Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi hakkında hapis istemiyle dava açıldı ABD Başkanı Trump, Erdoğan'ın S-400'lerle ilgili önerisine yeşil ışık yaktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 17:30:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 320 yetime bayramlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]