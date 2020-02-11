Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de bir otobüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de bir otobüste 34 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Adana'ya giden bir otobüsü TAG otoyolundaki bir tesiste durduran polis ekipleri, otobüste arama ve kimlik sorgusu yaptı. Kontrolde, 34 düzensiz göçmen ve 2 şüphelinin olduğu belirlendi. Şüpheliler Y.T. ve Ö.L. gözaltına alınarak haklarında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem başlatıldı. Adliyeye götürülen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


34 düzensiz göçmen yapılan işlemlerin ardından Osmaniye Göç İdaresi İl Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Diyarbakır, Osmaniye, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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