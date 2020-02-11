Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya giden şehirler arası otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu üzerindeki bir mola tesisinde durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 34 yabancı uyruklu düzensiz göçmen ile göçmenleri Türkiye'ye soktuğu ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ve Ö.L, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, düzensiz göçmenler ise Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Diyarbakır, Osmaniye, Türkiye, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:52 Kaynak: AA
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