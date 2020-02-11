Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durduğu bir otobüste yapılan aramada, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

OSMANİYE'de, polisin şüphe üzerine durduğu bir otobüste yapılan aramada, 34 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri, Diyarbakır'dan Adana'ya giden bir otobüsü E-90 otoyolundaki bir tesiste durdurup, arama ve kimlik sorgusu yaptı. Kontrolde, 34 düzensiz göçmen yakalanırken, kendilerine yardım eden  Y.T. ve Ö.L. gözaltına alındı. Haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem başlatılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34 düzensiz göçmen ise yapılan işlemlerin ardından Osmaniye Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne götürüldü.


Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:08 Kaynak: DHA
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