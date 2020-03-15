Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:15 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de saat 13.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18,97 kilometre derinlikte olan deprem, Kadirli ve Kozan ilçelerinde de hissedildi.
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