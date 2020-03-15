Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)
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BİR DEPREM DAHA OLDUOsmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:48 Kaynak: DHA
BİR DEPREM DAHA OLDU
Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6,98 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
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