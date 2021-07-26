Osmaniye'de iki saat arayla yine sallandı. Bugün akşam 9 sıralarında 3,4 ile sallanan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yine deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika