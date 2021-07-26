Osmaniye'de 4,2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de iki saat arayla yine sallandı. Bugün akşam 9 sıralarında 3,4 ile sallanan Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yine deprem oldu.

4,2 ŞİDDETİNDE SARSILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, saat 23.55'de Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YAŞANMADI

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.