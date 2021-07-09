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Osmaniye'de 4,3 milyar liralık 154 proje - Son Dakika

Osmaniye'de 4,3 milyar liralık 154 proje

09.07.2021 09:02
Osmaniye'de 4,3 milyar liralık 154 proje, System.String[]

Osmaniye'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 3. toplantısında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "2021 yılında toplam proje bedeli 4 milyar 343 milyon 929 bin lira olan 154 adet proje üzerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Osmaniye'de gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 3. toplantısında konuşan Vali Erdinç Yılmaz, "2021 yılında toplam proje bedeli 4 milyar 343 milyon 929 bin lira olan 154 adet proje üzerinde çalışmalar devam ediyor" dedi.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonu'nda Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 3. toplantıda yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının kentte gerçekleştirdiği projelerin değerlendirilmesinin yanı sıra yapımı tamamlanan ve yapımı devam eden projeler görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yılmaz, "İlimizde 2021 yılında toplam proje bedeli 4 milyar 343 milyon 929 bin TL olan 154 adet proje üzerinde çalışmalar devam etmekte olup, bu projelere ayrılan ödenek miktarı 1 milyar 325 milyon 86 bin TL'dir. 2021 yılı dönem sonu itibarıyla 344 milyon 14 bin TL harcama yapılarak yüzde 26 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar; tarım, turizm, sağlık, enerji, ulaştırma-haberleşme, eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 7 temel sektörde toplanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödeneklerin, yüzde 43,5'lik pay ile ulaştırma- haberleşme sektörüne, yüzde 34,6'lık pay ile sağlık sektörüne ve yüzde 8,8'lik pay ile de eğitim sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2021 yılında yatırım programında bulunan 154 adet projenin 12 adedi bitirilmiş, 66 adedinin yapımı devam etmekte, 18 adedi ihale aşamasında, 58 adedine ise henüz başlanılmamıştır. Son olarak kurumlarımızın yatırımlarını il yatırım takip sistemine zamanında ve eksiksiz olarak girdikleri görülmüştür. Kurumlarımıza gerekli hassasiyeti gösterdiklerinden dolayı teşekkür eder, İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı 3. toplantısının ilimiz için hayırlı olmasını temenni ederim" diye konuştu. - OSMANİYE

Erdinç Yılmaz, Ahmet Cevdet, Osmaniye, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Osmaniye'de 4,3 milyar liralık 154 proje - Son Dakika Ekonomi


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