OSMANİYE'DE, 4 JANT VE 2 ARAÇ LASTİĞİ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de, motosikletine yüklediği 4 adet jant ve 2 adet araç lastiğini çalan hırsızlık şüphelisi A.B. (29) kısa sürede yakalandı.

Olay, Raufbey Mahallesinde ki bir işyerinde meydana geldi. Oto lastik ve jantların eksik olduğunu fark eden işyeri sahibi polise haber verdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Daha önceden 13 ayrı suç kaydı bulunan A.B. yapılan fiziki takip sonucu gözaltına alındı.

Görüntülerde, işyeri önüne gelen şüphelinin, lüks otomobil jantı ile araç lastiklerini motosikletine yükleyerek bölgeden uzaklaştığı görüldü.