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Osmaniye'de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

07.07.2021 09:18
Osmaniye'de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, System.String[]

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 01-04 Temmuz tarihleri arasında 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcıları ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında S.B., C.K., F.B., F.Ç., G.T., S.D.A., T.C. ve O. F. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç" suçundan adliyeye sevk edilen şahıslardan C.K., G.T., T.C. ve S. D. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.B., F.B., F.Ç. ve O. F. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 765 gram bonzai, 346 gram metamfetamin, 15,44 gram eroin, 2,44 gram esrar, 86 adet extacy hap, 40 adet yeşil reçeteye tabii hap, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ile bir miktar sentetik kannabionid yapımında kullanılan sıvı madde ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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