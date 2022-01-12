Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde küçük ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y. G'nin Kadirli ilçesinde bir evde saklandığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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