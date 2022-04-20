Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

20.04.2022 16:59
Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay yıl hapis cezasıyla aranan T.K. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

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Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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