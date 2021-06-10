Osmaniye'de "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" ziyarete açıldı - Son Dakika

Osmaniye Tosyalı Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim gören çocuklarca düzenlenen "4006 TUBİTAK Bilim Fuarı" ziyarete açıldı.

Fuarda, orta ve ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların yaptığı ürünler sergilendi.

Okul Müdürü Orhan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, okulda öğrencilere aile ortamında eğitim verildiğini belirtti.

Eğitim ve uygulama okulunda 40 öğretmen ve 140 öğrenci bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Okulumuzda, genel eğitim programlarından yararlanamayan, ilköğretim çağındaki, orta ve ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklara özel eğitim verilmektedir. Bugün okulumuzda Alp Aslan ve Öznur Eser proje koordinatörlüğünde 'Bilimde engel tanımıyoruz' sloganıyla öğrencilerimiz tarafından yapılan eserler fuarımızda sergilenmektedir." şeklinde konuştu.