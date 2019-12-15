Osmaniye'de 41 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kitap yazdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 41 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kitap yazdı - Son Dakika

Osmaniye'de 41 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kitap yazdı

6 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Esin Ayşe Aslan, 41 yaşında okuma yazma öğrenip, hayat hikayesini anlatan kitap yazdı.

Osmaniye'de 41 yaşında okuma yazma öğrenen kadın kitap yazdı, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen Esin Ayşe Aslan, 41 yaşında okuma yazma öğrenip, hayat hikayesini anlatan kitap yazdı.

"Sevgi Tevekkül" adını verdiği kitabı Osmaniye Belediyesi Kitap Fuarı'ndaki stantta tanıtan Aslan, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle birinci sınıftan sonra okula devam edemediğini söyledi.

Sürekli okuma yazmayı öğrenmek istediğini, ancak bir türlü fırsat bulamadığını dile getiren Aslan, inşaat işçisi eşi Abdulkadir ve 6 çocuğunun teşvikiyle Halk Eğitim Merkezine yazıldığını kaydetti.

Açılan kursta 5 ay gibi kısa bir sürede çocuklarının da desteğiyle okuma yazmayı öğrendiğini aktaran Aslan, "Çocuklarımla beraber okudum, onlar ders çalışırken ben de çalıştım. Çocuklarımla ilgilenirken ben de ilerledim. Onlarında teşviki ile dışarıdan eğitim aldım. Küçüklüğümden bu yana okumamanın ezikliğini hep yaşadım." diye konuştu.

İlk ve en büyük hayali olan okuma yazma öğrenmesinin ardından ikinci hayali olan kitap yazmak için kolları sıvadığını dile getiren Aslan, kısa sürede kendi hayat hikayesini anlatan "Sevgi Tevekkül" adını verdiği kitabı yazdığını belirtti.

Aslan, şunları söyledi:

"Kitap yazmak içimde bir hevesti. Hayal kurmayı çok severim, duygusal birisiyim. Yaşantımı yazıya dökmek, yaşadıklarımı kitap haline getirmek bana heyecan verdi. Okumayı çok seviyorum. Düşüncelerimi başkaları da okusun, faydalansın diye yaşantımı kitap haline dönüştürdüm. İnsanlar kitabımı okusun ki benim yaşadıklarımdan ders alarak okumanın önemini anlasınlar istedim. Gurur duyuyorum kendimle, okumanın yaşı yok. Ben, okumamanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum."

Aslan, bundan sonra kitap yazmaya devam edeceğini belirtti.

Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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