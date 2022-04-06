Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

06.04.2022 15:46
Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

Osmaniye'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde yapılan aramada 434 gram eroin ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı otomobilde yapılan aramada 434 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, genel asayişin sağlanması amacıyla uygulama noktası kurdu. Uygulama noktasına yaklaşan bir otomobilden şüphe duyan ekipler 'dur' ihtarı çekti. Dur ihtarına uymayan sürücü uygulama noktasından hızla kaçarken otomobili takibe alan ekipler kısa süreli kovalamaca sonunda otomobili Yunus Emre Mahallesi'nde yakaladı. Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan şahısların şüpheli davranışlarından dolayı otomobilde arama yapan ekipler, poşet içerisinde piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan 434 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili F.Ç. ile H.T. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.Ç. tutuklanırken, H.T. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi
Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500
Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 zanlı tutuklandı FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:53:08. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 434 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement