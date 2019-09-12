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Osmaniye'de 48 yıllık düğün geleneği

48 dakika önce

Osmaniye'de 48 yıllık düğün geleneğiOsmaniye'de yaklaşık yarım asırdır, hayatlarını sevdikleriyle birleştiren çiftler, 'Köprüden geçti gelin' türküsünde halaylar çekerek köprüden geçip düğünü bitiriyor.

Osmaniye'de 48 yıllık düğün geleneği

Osmaniye'de yaklaşık yarım asırdır, hayatlarını sevdikleriyle birleştiren çiftler, 'Köprüden geçti gelin' türküsünde halaylar çekerek köprüden geçip düğünü bitiriyor.

Merkeze bağlı Cevdetiye beldesine, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yaptırılan ve 1 Ekim 1971 yılında tamamlanarak hizmete açılan Cevdetiye Regülatörü üzerindeki köprü, çocuklarını evlendiren ailelerin, düğün merasimlerinin sonunda uğradığı mekan haline geldi. Kasabada ki tüm aileler, yaptıkları her bir düğün sonunda, araçlarla gelip, yaya olarak köprüden halaylar çekerek geçip düğünlerini tamamlıyorlar.

Hafta sonu düğün merasimi yapan Asiye - Nufer Kara çiftinin kızları Zeliha ile Fatma - Baki Gök çiftinin oğulları İsa Gök de 48 yıldır sürdürülen bu düğün geleneği devam ettirdi. Beldedeki Karataş Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde ki evlerinin önünde oğulları için üç gün üç gece davul zurnalı düğün yapan Gök ailesi, daha sonra il merkezindeki Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan kız evine gitti. Gelin alma merasiminin ardından düğün konvoyu, Cevdetiye Regülatörü üzerine geldi. Araçtan inen gelin ve damat ile birlikte yakınları, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek yaklaşık 100 metre mesafedeki köprüden halaylar çekerek geçip düğün törenini tamamladılar.

'KÖPRÜDEN GEÇMEDEN GELİN İNMEZ'

Damadın babası Baki Gök (59), 5 çocuğunun olduğunu ve en küçük oğlunu da evlendirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, Köprüden geçti gelin geleneği, beldemize yapılan bu köprünün yapılması ile başlamış ve halen devam ettirilmektedir. Yuvan kuran çiftlerimize güzel bir anı olarak kalmaktadır dedi.

Osmaniye'de 48 yıllık düğün geleneği

Devlet Su İşleri, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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