Osmaniye'de 49 adet sikke ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de 49 adet sikke ele geçirildi
09.12.2020 16:25
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.
Osmaniye'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri B.Ö. isimli şahısta tarihi eser olduğu yönünde bilgi aldı. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan şüpheli B.Ö düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 49 adet sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. - OSMANİYE
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