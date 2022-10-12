OSMANİYE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika
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OSMANİYE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

12.10.2022 10:42

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 18.48'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan yapılan açıklamada, Geçmiş olsun Osmaniye. Düziçi ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. denildi. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Osmaniye, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM - Son Dakika

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