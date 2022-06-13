Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 47 kilogram tütün ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin depo kısmında kaçak makaron doldurularak satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 5 bin 800 makaron, 47 kilogram tütün ile makaron doldurmakta kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika