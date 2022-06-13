Yapılan aramada 5 bin 800 makaron, 47 kilogram tütün ile makaron doldurmakta kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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