Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi

13.06.2022 16:51
Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 47 kilogram tütün ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 5 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 47 kilogram tütün ele geçirildi, yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin depo kısmında kaçak makaron doldurularak satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 5 bin 800 makaron, 47 kilogram tütün ile makaron doldurmakta kullanılan malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Hisarcık, Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 5 bin 800 makaron ele geçirildi - Son Dakika

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