Osmaniye'de 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu - Son Dakika

Osmaniye'de 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu

6 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Lavanta Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu.

Osmaniye'de 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu, System.String[]

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, Lavanta Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, 5 dekar alanda lavanta bahçesi kuruldu.


Bahçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu, Burgaçlı köyünde ekimi yapılan lavanta bahçesinde yaptığı açıklamada, çiftçi Bedriye Durucan'a verilen 3 bin 766 fideyle 5 dekar lavanta bahçesi tesis edildiğini belirtti.

Lavanta yetiştiriciliğinin önemsendiğini ifade eden Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Lavanta üretimini geliştirme projesini önemsiyoruz. Bahçe Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdaresi desteği ile uygulanan proje sayesinde Burgaçlı köyünde bir genç kadın çiftçimize Osmaniye İl Özel İdaresince Bahçe Köylere Hizmet Götürme Birliği hesabına aktarılan 6 bin lira kaynakla 3 bin 766 lavanta fidesi alarak 5 dekar lavanta bahçesi tesis ettirdik."

Müftüoğlu, ilçede lavanta yetiştiriciliğinin artacağına inandığını kaydetti.

Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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