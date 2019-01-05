Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 5 Ev, 'Heyelan' Tehlikesi Nedeniyle Boşaltıldı

Osmaniye'de 5 Ev, 'Heyelan' Tehlikesi Nedeniyle Boşaltıldı

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 gündür aralıksız süren sağanak sonrası, heyelan tehlikesi nedeniyle 5 ev boşaltıldı.

Osmaniye'de 5 Ev, 'Heyelan' Tehlikesi Nedeniyle Boşaltıldı, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3 gündür aralıksız  süren sağanak sonrası, heyelan tehlikesi nedeniyle 5 ev boşaltıldı.

İlçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesi Prof. Halet Çambel Okulu arkasında bulunan 5 ev sağanak sonrası heyelan tehlikesi nedeniyle Belediye Fen İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından boşaltıldı.

Evleri heyelan nedeniyle tehlike altında olan mahalle sakinlerinden Ekrem Kayıran, evlerini  boşaltmak zorunda kaldıklarını, yetkililerden yardım istediklerini belirterek, "Evimizin arkasında bulunan tepedeki kayalar yoğun sağanak yağış nedeniyle yerinden oynadı ve evlerimize doğru kaymaya başladı. Belediye ekipleri geldi ve hemen boşalmamız gerektiğini büyük tehlike altında olduğumuzu söyleyerek tutanakla evimizden tahliye ettiler. Bizlerde akrabalarımızın evine gidiyoruz. İnşallah kötü bir şey olmaz" dedi.

Zabıta ekipleri mahallede güvenlik tedbirleri alarak evleri boşalttı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:04 Kaynak: DHA

Zabıta, Kadirli, Güncel
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