Osmaniye'de 5 kişilik ticari araçtan 6'sı kaçak 9 mülteci çıktı - Son Dakika

Osmaniye'de 5 kişilik ticari araçtan 6'sı kaçak 9 mülteci çıktı

Sürücüye 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konuldu

OSMANİYE - Osmaniye'de uygulama noktasında polisin şüphe üzerine durdurduğu 5 kişilik ticari araçtan 6'sı kaçak 9 Suriyeli mülteci çıktı. Sürücüye 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan işlem yapılırken göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konuldu.

Edinilen bilgiye, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesi ile düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesine yönelik D-400 Adana istikameti uygulama noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında A.E. yönetimindeki ticari araç şüphe üzerine durduruldu. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından 5 kişi kapasiteli ticari araçta 6'sında resmi makamlarca verilen kimlik kartı olmayan toplamda 9 Suriyeli mülteci yakalandı.

Araç sürücüsü A.E. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan araca ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından ülkeye kaçak yollarla giren mülteciler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.