Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı

36 dakika önce

OSMANİYE'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonucunun negatif çıktığı, hastalık taşımadıkları bildirildi.

Osmaniye'de 5 kişinin koronavirüs testi negatif çıktı, System.String[]

OSMANİYE'de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulan 5 kişinin test sonucunun negatif çıktığı, hastalık taşımadıkları bildirildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Tamer Gülsür, öksürük ve ateş şikayetiyle kendilerine müracaat eden 5 kişiyi gözetim altına aldıklarını ifade etti. Yapılan tahliller sonucunda 5 kişinin de koronavirüs taşımadığının belirlendiğini dile getiren Gülsür, "Hastanemize başka da müracaat yoktur. Dolayısıyla Osmaniye'de koronavirüse rastlanmadığını tüm kamuoyunun bilmesini isterim. Hastane olarak her türlü tedbiri de aldığımızın bilinmesini isterim" dedi.Gülsür, açıklamasının sonunda, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs konusunda yaptığı uyarılara tüm Osmaniyelilerin hassasiyetle uyması gerektiğini vurguladı.


Osmaniye Devlet Hastanesi, Osmaniye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
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