Osmaniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Osmaniye'de 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasında
51 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Kamil Kara Bulvarı üzerinde, Sumbas yolu ışıkları olarak tabir edilen kavşakta Mehmet Ç.'nin (21) kullandığı 01 DGT 26 plakalı otomobil ile Zafer M. idaresindeki 80 LA 645 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen her iki otomobil sürücüsü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Serkan G. (20) Ekrem Can S. (21) ve Bülent K. yaralandı. Kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrardan trafiğe açıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasında ki görüntüde kaza anında otomobilde bulunan bir kişinin araçtan metrelerce öteye fırladığı görülüyor. - OSMANİYE
Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:45 Kaynak: İHA
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