Osmaniye'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri
19 dakika önce
Osmaniye Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Osmaniye
Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü
dolayısıyla tören düzenlendi.
Devlet Bahçe
Meydanındaki Atatürk
Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil
Yavuzdoğan, burada yaptığı konuşmada, tek hedeflerinin vatandaşın adalete erişimini sağlamak olduğunu belirtti.
Bağımsızlığı olmayan yargının tarafsızlığını kaybedeceğini dile getiren Yavuzdoğan, "Devletlerin yaşaması için devlet savunması ne kadar mühim ise adaletin yaşamasında da savunma o kadar mühimdir. Yargının kurucu unsuru, savunma organının etkin bir şekilde yargılama sürecine katkıda bulunabilmesi için günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, tüm baroların ve avukatların katılımı ile avukatlığa girişi sınava bağlayan bir avukatlık kanunu çıkartılmasını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: AA
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