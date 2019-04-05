Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri

Osmaniye'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri

19 dakika önce

Osmaniye Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Osmaniye'de 5 Nisan Avukatlar Günü Etkinlikleri, System.String[]
Osmaniye Barosu tarafından 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Devlet Bahçe Meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, burada yaptığı konuşmada, tek hedeflerinin vatandaşın adalete erişimini sağlamak olduğunu belirtti.


Bağımsızlığı olmayan yargının tarafsızlığını kaybedeceğini dile getiren Yavuzdoğan, "Devletlerin yaşaması için devlet savunması ne kadar mühim ise adaletin yaşamasında da savunma o kadar mühimdir. Yargının kurucu unsuru, savunma organının etkin bir şekilde yargılama sürecine katkıda bulunabilmesi için günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, tüm baroların ve avukatların katılımı ile avukatlığa girişi sınava bağlayan bir avukatlık kanunu çıkartılmasını önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:55 Kaynak: AA

5 Nisan, Osmaniye, Güncel
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