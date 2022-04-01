Osmaniye'de 5 yıl 10 hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 5 yıl 10 hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

01.04.2022 11:33
Osmaniye'de 5 yıl 10 hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı tehdit ve mala zarar verme suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı tehdit ve mala zarar verme suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit ve mala zarar verme suçundan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay yıl hapis cezasıyla aranan Y.E.Y. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 5 yıl 10 hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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