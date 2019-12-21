Osmaniye'de 5 yıldır aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanması olayının firari zanlısı, sahte kimlikle yaşadığı İstanbul'da yakalandı.

Azaplı köyünde 23 Ağustos 2014'te kahvehaneye ateş açılması sonucu iş yeri sahibi Bahadır Bingilli'nin öldüğü, bir kişinin yaralandığı olayın firari şüphelisi Hacı G, İstanbul'da rutin asayiş kontrolü sırasında başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı.

Parmak izi tespiti için emniyete götürülen zanlının firari Hacı G. olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli cezaevine gönderildi.