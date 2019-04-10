Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de, 5 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Osmaniye'de, 5 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

2 saat önce

OSMANİYE'de hakkında 9 ayrı suçtan toplam 45 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır her yerde aranan A.A. (41) jandarma tarafından yakalandı.

Osmaniye'de, 5 Yıldır Aranan Firari Hükümlü Yakalandı, System.String[]
OSMANİYE'de hakkında 9 ayrı suçtan toplam 45 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır her yerde aranan A.A. (41) jandarma tarafından yakalandı.  

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'birden fazla kişi ile tehdit', 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olma', 'yaralama' ve 'nitelikli yağma' gibi 9 ayrı suçtan hakkında 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari A.A.'nın kent merkezinde olduğunu belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonla A.A. yakalandı. 2014 yılından bu yana hakkında arama kararı bulunduğu öğrenilen A.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:22 Kaynak: DHA
Jandarma, Osmaniye, Güncel
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