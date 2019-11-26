Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu

Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi sabah düzenlenen operasyonla yakalandı

OSMANİYE - Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UYAP Bilişim Sisteminde aranması olan şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde şafak vakti 55 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.