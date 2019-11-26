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Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu
6 saat önce
Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi sabah düzenlenen operasyonla yakalandıOSMANİYE - Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
Osmaniye'de 55 adrese drone destekli şafak operasyonu
Haklarında arama kararı bulunan 7 kişi sabah düzenlenen operasyonla yakalandı
OSMANİYE - Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UYAP Bilişim Sisteminde aranması olan şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde şafak vakti 55 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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