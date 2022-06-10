Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

10.06.2022 17:48

Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alana ekili halde 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alana ekili halde 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Kadirli ilçesinde çalışma başlattı. Ormanlık alana çok sayıda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşan ekipler, yapılan fiziki takibin ardından bölgeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 55 bin kök kenevir bitkisinin ekili olduğunu gören ekipler, vakit kaybetmeden imha çalışmalarına başladı.

Öte yandan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların kenevirlerin bakımlarını yapmak için kullandıkları düşünülen 2 adet jeneratör, 1 adet su motoru ile 400 metre de sulama hortuma el konuldu.

Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

YORUMLAR
500
Eren Abluka Operasyonları çerçevesinde 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Eren Abluka Operasyonları çerçevesinde 2 milyon 144 bin 570 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Dağlık arazide 688 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
17:03 İYİ Partili Oral, "Alevi" çıkışının ardından Kılıçdaroğlu'na özür ziyaretinde bulundu!
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
16:25 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nın esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Apar topar camiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 19:31:58. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement