Osmaniye'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

7 saat önce

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Osmaniye'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Sayhöyük köyü otoban köprüsü mevkisinde bir minibüsten tıra akaryakıt aktarıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.


Ekipler, düzenledikleri operasyonla minibüs sürücüsü İ.B. (23) ve tır sürücüsü T.A'yı (23) suçüstü yakaladı.


Yapılan aramada, 3 bidon içerisinde 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Gözaltına alınan iki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Jandarma, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:22 Kaynak: AA
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