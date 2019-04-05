Osmaniye'de, 6 Deaş Şüphelisine Tutuklama
9 dakika önce
OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Suriye'de terör örgütü DEAŞ içinde silahlı faaliyet gösterdikleri tespit edilen kişilerin il merkezinde bulunduklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.M., A.A., M.H.A., İ.K., A.E. ve M.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Osmaniye
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:18 Kaynak: DHA
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