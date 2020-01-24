Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)

6 saat önce

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDIUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., A.S. ve Y.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M.V., B.A. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2), System.String[]

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., A.S. ve Y.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M.V., B.A. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:14 Kaynak: DHA
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