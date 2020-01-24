Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

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Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)
6 saat önce
6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDIUyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., A.S. ve Y.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M.V., B.A. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 08:14 Kaynak: DHA
6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., A.S. ve Y.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M.V., B.A. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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