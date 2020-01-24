Osmaniye'de, 6 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

6 ŞÜPHELİDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.K., A.S. ve Y.K. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M.V., B.A. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.