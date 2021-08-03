Osmaniye'de 7 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, arazide yürüyerek ilerleyen 7 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 30 Temmuz'da, ilçede göçmen kaçakçılığına yönelik uygulama yapıldı. Bu kapsamda arazide yürüyerek ilerleyen 7 kişi durduruldu. Afganistan uyruklu olduğu belirlenen kaçak göçmenlerin, Türkiye'ye Van üzerinden yasa dışı yollarla girdikleri ve kimlik belgelerinin olmadığı tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.