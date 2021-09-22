Osmaniye'de 7. kattan düşüp ölen kadının ailesi, eski damatlarına verilen cezadan memnun - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde geçen sene 7. kattaki evlerinin penceresinde düşerek yaşamını yitiren ve kocası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Naime Özbulat Taş'ın anne ve babası, eski damatlarına verilen ceza için hakim ve savcılara teşekkür etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan anne Halise ve baba Yakup Özbulat, eski damatları Aşkın Taş'a verilen cezanın adalettin tecellisini sağladığını söyledi.

Anne Halise Özbulat, AA muhabirine, evlendikten 3 ay sonra kızlarının vefat ettiğini belirterek, "En son 2 Nisan'da buraya geldi. 15 gün yanımızda kaldı. 'Kızım istemiyorsan gitme burada kal' dedik. 'Eşyaları ben aldım, evi ben tuttum, eşimi seviyorum' diyerek gitti. Gittikten 11 gün sonra da bu olay yaşandı." dedi.

Baba Yakup Özbulat da kızının öldürülmesinden dolayı eski damatları Aşkın Taş'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkemeye teşekkür ederek, "Devletimizin verdiği cezayı çekecek. Çekecek ki böyle kötü olaylar bir daha yaşanmasın." diye konuştu.

Olay

Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde 27 Nisan 2020'de meydana gelen olayda, 7. kattaki evinin penceresinden düşen Naime Özbulat Taş ağır yaralanmış, kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. İlk etapta evlerinin mutfak balkonundan düştüğü tahmin edilen Naime Özbulat Taş'ın daha sonra yatak odasının penceresinden düştüğü tespit edilmişti. Olay günü komşuların Naime Özbulat Taş ile kocası Aşkın Taş'ın kavga ettiklerini bildirmesi üzerine Aşkın Taş gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Mahkeme heyeti, 16 Eylül'deki karar duruşmasında sanık Aşkın Taş'ı "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.