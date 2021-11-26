Osmaniye'de 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık veya yer temin etmek suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü R.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Zanlının saklandığı adresi belirleyen güvenlik güçleri, düzenlediği operasyonla R.T'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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