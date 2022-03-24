Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi

24.03.2022 22:02

Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Otomobili didik didik arayan ekipler, bagaj kapağını açtığında siyah poşetler içerisinde çeşitli markalarda 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Yapılan kimlik kontrollerinde B.T. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü olay yerde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi
Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi

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Otomobil, Osmaniye, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika
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