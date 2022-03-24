Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
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Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi

24.03.2022 10:49
Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Otomobili didik didik arayan ekipler, bagaj kapağını açtığında siyah poşetler içerisinde çeşitli markalarda 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Yapılan kimlik kontrollerinde B.T. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi
Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi

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Osmaniye, Narkotik, Hisarcık, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


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