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Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

15.02.2022 14:01
Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Çardak köyünde uygulama yaptı. Uygulamada şüphe üzerine durdurulan 2 otomobilde ekipler tarafından yapılan aramalarda 5 ve 10 kiloluk paketler halinde toplamda 710 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.K. ve H.K. hakkında idari işlem başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Osmaniye, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 710 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi - Son Dakika
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