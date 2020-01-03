Osmaniye'de, 8 deaş şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, 8 deaş şüphelisi adliyede - Son Dakika

Osmaniye'de, 8 deaş şüphelisi adliyede

6 saat önce

Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyedeOSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

OSMANİYE'de, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı. DEAŞ şüphelileri, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çatışma bölgeleri ile irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ülkelerinde oldukları sırada terör örgütü DEAŞ içinde faaliyetleri gösterdiklerine dair bilgi elde edilen Suriyeli A.E., İ.M., H.E, Y.H., M.A., A.A., E.T.H.İ. ve M.A. kent merkezindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. TEM Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 8 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de, 8 deaş şüphelisi adliyede

Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:14 Kaynak: DHA
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