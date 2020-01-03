2 KİŞİ TUTUKLANDICumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından 8 DEAŞ şüphelisi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından 8 DEAŞ şüphelisi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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4.01.2020 04:56:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika