Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede (2) - Son Dakika

Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)

6 saat önce

2 KİŞİ TUTUKLANDICumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından 8 DEAŞ şüphelisi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Osmaniye'de, 8 DEAŞ şüphelisi adliyede (2), System.String[]

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet Savcısı'nın sorgusunun ardından 8 DEAŞ şüphelisi, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Cumhuriyet Savcısı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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