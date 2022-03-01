Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri - Son Dakika
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Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

01.03.2022 15:20
Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ekinlikleri kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ekinlikleri kapsamında düzenlenen kadınlar arası bocce turnuvası başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Bocce İl Temsilciliğince Özden Huzurevi Bocce sahasında düzenlenen turnuvada 16 kurum ve kuruluşun kadın bocce takımları mücadele ediyor.

Turnuvanın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Saadet Kılınç Gözcü, kadınlara karşı farkındalığın arttırılmasına yönelik kentte ilk kez bocce turnuvası düzenlendiğini belirtti.

Kılınç, turnuvanın 7 Mart'a kadar süreceğini kaydetti.

Bocce İl Temsilcisi Hüseyin Danış da Osmaniye'de bocce sporuna ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

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Kaynak: AA

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