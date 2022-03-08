Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

08.03.2022 14:28
Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Osmaniye Barosu öncülüğünde düzenlenen etkinliğe kamu kurum ve sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi partilerin kadın kolları üyeleri ile çok sayıda kadın katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde toplanan grup, alkışlarla valilik kampüsü içinde yer alan Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Osmaniye Barosu'nca anıta çelek konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada bir konuşma yapan Osmaniye Barosu Eski Başkanı Dilem Aksoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün uzun yıllara dayanan, insan hakları temelinde kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olabileceğinin, sosyal ve siyasal bilincin geliştirilmesini savunan bir silsile olduğunu söyledi.

Dünya Kadınlar Günü'nün kadına yönelik her türlü şiddetin sonlandırılmasının dillendirildiği bir gün olduğunu ifade eden Aksoy, "Bizler ki Anadolu'da kurtuluş mücadelesi vermiş, Atatürk tarafından dünyadaki kadınlardan daha önce siyasal ve sosyal haklarla taçlandırılmış bir halkın kadınlarıyız. Ancak şu an, tüm insanların en temel hakkı olan yaşama hakkımız için mücadele vermek zorunda kalıyoruz. Yetkilileri, bu konuda ciddi adımlar atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması Açıklaması Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması Açıklaması Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Son dakika haber | Polisler, kadın sürücülerle meslektaşlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Dünya Kadınlar Günü, Osmaniye Barosu, Osmaniye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:22 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Kalender ailesi, Türkan'ın hastaneye gittiğini öğrenir
14:16 Fenerbahçe'nin Güney Korelisine hayran kalmayan yok
14:13 1 yıl önce bugün vefat etmişti! Eşi ve kızından duygusal Rasim Öztekin mesajları
14:10 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde bu akşam neler olacak? Haluk Azra'ya tuzak kuruyor
14:06 Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Odası Başkanı: Olağanüstü bir durum olmadığı sürece...
14:03 Ukrayna-Rusya savaşında kimin arabuluculuğu işe yarar? Washingnton Post: Bennet ve Erdoğan, Guardian: Bennet diyor!
13:58 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye deliriyor, Gülben hamile
13:45 Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısı 2 milyona ulaştı! Birleşmiş Milletler açıkladı
13:44 Barcelona Başkanı'ndan büyük iddia: Avrupa Ligi'ni biz alacağız
13:43 Zelenski'den 8 Mart mesajı: O kadar çok ölüm var ki, kadınları kutlayamıyorum! Bir çocuk susuzluktan öldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 14:38:25. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement