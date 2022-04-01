Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.K'nin kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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