Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

01.04.2022 09:08
Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Osmaniye'de kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.K'nin kent merkezinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Osmaniye, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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