Osmaniye'de 80 Bin Paket Yer Fıstığı Dağıtıldı

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi yapılan "Fıstık Günleri"nde 80 gram ve 80 bin paket Osmaniye fıstığı dağıtıldı.

Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı kutlamaları kapsamında bu yıl ikincisi yapılan "Fıstık Günleri"nde 80 gram ve 80 bin paket Osmaniye fıstığı dağıtıldı.



Osmaniye-Adana otoban yolundaki bir tesiste çadır kurarak, Osmaniye'den geçen tüm araçlarda seyahat eden yolculara, paket halinde Osmaniye fıstığı, fıstık anahtarlık ve kenti tanıtıcı broşürler hediye edildi.



AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, etkinliğin, kentin tanıtımı için çok önemli bir organizasyon olduğunu ve bu tür çalışmaların Osmaniye'nin tanıtımı için büyük önem arz ettiğini söyledi.



AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ise fıstığın anavatanın Osmaniye olduğunu ifade ederek, "Başta Osmaniye'yi Uluslararası Tanıtma Derneği yönetim kurulu üyeleri ve emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'da, "Osmaniye'den geçen insanlara kendilerine verdiğimiz hediye ile en azından kentimizi unutmayacaklardır" şeklinde konuştu.



Ak Parti Osmaniye İl Başkanı Avukat Hamza Tor, yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların, küçük bir ateş olduğunu ancak, yarın büyüyerek, Osmaniye'yi marka şehir haline getirmek için çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.



Osmaniye'yi Uluslar rası Tanıtma Derneği Başkanı Bahri Çolpan, yaptığı açıklamada, Osmaniye'nin gerçekten tanıtım sorunu yaşadığını ve 23 yıllık vilayet olmasına rağmen ülke genelinde tanınma oranının çok düşük olduğunu söyledi. Çolpan, "Bizler kendimizi Osmaniye'nin tanıtım ırgatları olarak tanımlıyoruz. Buradan yola çıkarak kentimizi tanıtmak için "Fıstık Günleri" adı altında düzenlediğimiz etkinlikte 80. vilayette, 80 gram ve 80 bin paket Osmaniye fıstığı dağıtacağız. Fıstığın anavatanı ve borsası Osmaniye'dir. Ayrıca Osmaniye fıstığı marka tescillidir. Birçok hastalığa iyi geldiği bilimsel çalışmalarla ispatlanmıştır. Özellikle dondurucu soğukların yaşandığı şu günlerde, Osmaniye fıstığı tüketerek, oradan aldığınız yüksek enerji ile hem üşümekten, hem de hasta olmaktan kurtulabilirsiniz" diye konuştu. - OSMANİYE

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