Osmaniye'de 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi - Son Dakika

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Osmaniye'de 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi
6 saat önce
Osmaniye'de 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildiOSMANİYE'de polisin izinsiz medikal maske üreten bir imalathaneye yaptığı baskında 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi.
Osmaniye'de 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi
OSMANİYE'de polisin izinsiz medikal maske üreten bir imalathaneye yaptığı baskında 9 bin 662 adet tek kullanımlık maske ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında, izinsiz maske üretildiği belirlenen bir imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 8 bin 224 adet kullanıma hazır, bin 438 adet yapım aşamasında tek kullanımlık maske ele geçirildi. Gözaltına alınan bir kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 12:58 Kaynak: DHA
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