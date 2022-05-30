Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

30.05.2022 16:47

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetiyle hastanede tedavi altına alındı.

Koçlu Şehit Mehmet Damar Ortaokulunda öğrenim gören 9 öğrenci, bulantı ve kusma şikayetleri görüldü.

Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerden 6'sı ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, beraberinde şube müdürleriyle tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Öğrencilere geçmiş olsun dileklerini ileten Tapsız, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu, rahatsızlığının tespitiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dokuz öğrenci bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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