Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi - Son Dakika

Tilkiyi fark eden bazı vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü aldı.

Yiyecek bulamayan tilki bir süre sonra kalkarak ormanlık alana ilerledi ve gözden kayboldu.

Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra bitkin düşerek yola yattı.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki mezarlık yakınlarına geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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