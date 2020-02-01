Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi - Son Dakika

Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi

6 saat önce

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde aç kalan tilki, doğal yaşam alanından ilçe merkezine indi.

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde aç kalan tilki, doğal yaşam alanından ilçe merkezine indi.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kent merkezindeki mezarlık yakınlarına geldi.

Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, bir süre sonra bitkin düşerek yola yattı.

Yiyecek bulamayan tilki bir süre sonra kalkarak ormanlık alana ilerledi ve gözden kayboldu.

Tilkiyi fark eden bazı vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntü aldı.

Osmaniye'de aç kalan tilki şehre indi

Hasanbeyli, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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